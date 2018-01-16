ВЦИОМ: Большинство россиян уверены в легитимности выборов-2018
Большинство россиян уверены, что предстоящие выборы президента страны будут легитимными. Об этом свидетельствуют статистические данные проведенного сотрудниками ВЦИОМ опроса.
Так, в легитимности выборов уверены 67% респондентов. Немного меньше считают, что предстоящее голосование пройдет в открытой и честной политической борьбе.
Первый опрос на данную тематику был проведен в марте прошедшего года, а второй - в январе нынешнего. Респондентам предложили ответить, в том числе и на вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы прошли на этой неделе. Почти 74% избирателей заявили, что поддержали бы действующего президента страны Владимира Путина.
За пост главы государства вместе с Путиным будут бороться Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Борис Титов и многие другие.
Так, в легитимности выборов уверены 67% респондентов. Немного меньше считают, что предстоящее голосование пройдет в открытой и честной политической борьбе.
Первый опрос на данную тематику был проведен в марте прошедшего года, а второй - в январе нынешнего. Респондентам предложили ответить, в том числе и на вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы прошли на этой неделе. Почти 74% избирателей заявили, что поддержали бы действующего президента страны Владимира Путина.
За пост главы государства вместе с Путиным будут бороться Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Борис Титов и многие другие.
Автор: Валерия Орлова