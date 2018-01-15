Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.82 USD 56.36
Курс валют на 16.01.2018
exclusive / Политика

Путин обсудил с премьером Италии Джентилони ситуацию в Ливии и на Украине
Владимир Путин провел с Паоло Джентилони, премьер-министром Италии, обсуждение ряда вопросов. В частности, затрагивалась ситуация в Ливии и Украине. Общение проходило в телефонном режиме.

Путин обсудил с премьером Италии Джентилони ситуацию в Ливии и на Украине


Лидеры обсудили открытие в Италии фестиваля под названием «Русские сезоны». В его рамках планируется провести свыше 250 мероприятий. Все они окажут помощь в расширении дружеских связей народов стран. Путин и Джентилони затронули вопросы относительно развития сотрудничества в сферах торговли и энергетики.

Европейский чиновник детально обговорил с президентом России актуальные международные темы, включая председательство Италии в составе ОБСЕ на текущий год, отмечается в пресс-центре Кремля. Лидеры обратили пристальное внимание на вопросы урегулирования положения в Ливии, а также оценили ситуацию на Украине. В завершении разговора политики оговорили продолжение контакт на разных уровнях.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:52
Читайте также
Загрузка...
В США ведущий в прямом эфире детской передачи
В США любопытная птица влезла в кадр и прервала
Путин обсудил с премьером Италии Джентилони
Михаил Боярский агитирует голосовать за Владимира
Нокаутировавшего Кличко британца назвали королем
Первый за 35 лет публичный кинопоказ прошёл в
ВЦИОМ: 64% россиян считают выборы президента
Николай Басков стал доверенным лицом Путина на
В «Гознаке» предложили подлинность рублей
Всего одного из подавших заявку на гастроли
Жители Франции потребовали от России погасить
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
Добавление комментария
Последние новости
16.01, 03:30 В США ведущий в прямом эфире детской передачи заругался
16.01, 03:00 Ученые: 55% женщин боятся анального секса
16.01, 02:30 Учёные: Ежедневное употребление более 150 мл алкоголя
16.01, 01:59 НАМИ: Сроки поставок авто проекта «Кортеж» на сорваны
16.01, 01:30 Kia разработает серийную версию большого кроссовера
16.01, 01:01 Вокруг саркофага в Чернобыле построят солнечную
16.01, 00:31 В Великобритании создали самую надежную квантовую
16.01, 00:01 В новую версию WhatsApp добавят функцию мгновенного
15.01, 23:40 Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна на
15.01, 23:20 Компания ZTE представит смартфон с поддержкой 5G в 2018
15.01, 23:00 "Дом-2": Юлия Ефременкова с парнем покидает проект из-за
15.01, 22:40 Яна Рудковская вспомнила, как боролась за детей
15.01, 22:20 Ученые: Технология редактирования генов CRISPR не
15.01, 22:10 Футуристичный кроссовер Nissan Xmotion получил семь
15.01, 22:00 Renault выпустит бюджетный компактный кроссовер на
15.01, 21:52 В США любопытная птица влезла в кадр и прервала прогноз
15.01, 21:46 В Лондоне во время записи нового альбома умерла солистка
15.01, 21:40 "Дом-2": Александр Задойнов не разрешает бывшей жене
15.01, 21:20 В Санкт-Петербурге погиб школьник
15.01, 21:16 В Вашингтоне в метро сошёл с рельсов поезд с 60
Новости партнеров