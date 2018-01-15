Путин обсудил с премьером Италии Джентилони ситуацию в Ливии и на Украине
Владимир Путин провел с Паоло Джентилони, премьер-министром Италии, обсуждение ряда вопросов. В частности, затрагивалась ситуация в Ливии и Украине. Общение проходило в телефонном режиме.
Лидеры обсудили открытие в Италии фестиваля под названием «Русские сезоны». В его рамках планируется провести свыше 250 мероприятий. Все они окажут помощь в расширении дружеских связей народов стран. Путин и Джентилони затронули вопросы относительно развития сотрудничества в сферах торговли и энергетики.
Европейский чиновник детально обговорил с президентом России актуальные международные темы, включая председательство Италии в составе ОБСЕ на текущий год, отмечается в пресс-центре Кремля. Лидеры обратили пристальное внимание на вопросы урегулирования положения в Ливии, а также оценили ситуацию на Украине. В завершении разговора политики оговорили продолжение контакт на разных уровнях.
Лидеры обсудили открытие в Италии фестиваля под названием «Русские сезоны». В его рамках планируется провести свыше 250 мероприятий. Все они окажут помощь в расширении дружеских связей народов стран. Путин и Джентилони затронули вопросы относительно развития сотрудничества в сферах торговли и энергетики.
Европейский чиновник детально обговорил с президентом России актуальные международные темы, включая председательство Италии в составе ОБСЕ на текущий год, отмечается в пресс-центре Кремля. Лидеры обратили пристальное внимание на вопросы урегулирования положения в Ливии, а также оценили ситуацию на Украине. В завершении разговора политики оговорили продолжение контакт на разных уровнях.
Автор: Валерий Антонов