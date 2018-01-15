Михаил Боярский агитирует голосовать за Владимира Путина ради "порядка в России"
Актер Михаил Боярский агитирует народ идти на президентские выборы и активно голосовать за самовыдвиженца Владимира Путина ради порядка в России. Интервью заслуженного артиста предоставило издание «ФАН».
Михаил Сергеевич рад, что в РФ сохраняется здоровая конкуренция среди кандидатов. Сам актер придерживается четкой позиции и давно определился с выбором, мысленно отдав свой голос Владимиру Владимировичу. Другие претенденты на президентское кресло никогда не смогут поддерживать стабильность в стране, поэтому, ради благополучия внуков, Боярский выбирает проверенного временем Путина.
«В этом году много кандидатов, значит, Конституция работает хорошо. Каждый может попробовать свои силы и видно, что Избирком никому не вставляет палки в колесах. Я считаю, так выглядит здоровая демократия», - заявил Боярский.
Стоит отметить, что штаб Владимира Владимировича собрал больше 700 тыс. подписей при необходимых 300 тыс. Соответственно, кандидат будет допущен к выборам 18 марта.
Ранее Боярский рассказал о воспитании внука.
Михаил Сергеевич рад, что в РФ сохраняется здоровая конкуренция среди кандидатов. Сам актер придерживается четкой позиции и давно определился с выбором, мысленно отдав свой голос Владимиру Владимировичу. Другие претенденты на президентское кресло никогда не смогут поддерживать стабильность в стране, поэтому, ради благополучия внуков, Боярский выбирает проверенного временем Путина.
«В этом году много кандидатов, значит, Конституция работает хорошо. Каждый может попробовать свои силы и видно, что Избирком никому не вставляет палки в колесах. Я считаю, так выглядит здоровая демократия», - заявил Боярский.
Стоит отметить, что штаб Владимира Владимировича собрал больше 700 тыс. подписей при необходимых 300 тыс. Соответственно, кандидат будет допущен к выборам 18 марта.
Ранее Боярский рассказал о воспитании внука.
Автор: Джанабилова Татьяна П