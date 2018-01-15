ВЦИОМ: 64% россиян считают выборы президента легитимными
Социологи ВЦИОМ определили мнение россиян относительно легитимности выборов президента России. Среди опрошенных 64% выразили уверенность в том, что процесс идет честно и открыто, а все процедуры в рамках борьбы кандидатов легитимны.
«Среди опрошенных 64% выразили твердую уверенность, что предвыборная борьба кандидатов идет открыто и честно», — указывается в докладе.
В то же время порядка 34% респондентов отмечают, что выборы будут проведены честно, а около 46% опрошенных предполагают, что могут иметь место незначительные нарушения, не способные оказать существенное воздействие на суммарный результат выборов. Около 17% считают, что итоги окажутся сильно искаженными.
По итогам иного рейтинга ВЦИОМ, порядка 67% россиян намерены прибыть на голосование 18 марта. Среди этого числа 80% отметили, что отдадут собственный голос за текущего президента - Владимира Путина.
«Среди опрошенных 64% выразили твердую уверенность, что предвыборная борьба кандидатов идет открыто и честно», — указывается в докладе.
В то же время порядка 34% респондентов отмечают, что выборы будут проведены честно, а около 46% опрошенных предполагают, что могут иметь место незначительные нарушения, не способные оказать существенное воздействие на суммарный результат выборов. Около 17% считают, что итоги окажутся сильно искаженными.
По итогам иного рейтинга ВЦИОМ, порядка 67% россиян намерены прибыть на голосование 18 марта. Среди этого числа 80% отметили, что отдадут собственный голос за текущего президента - Владимира Путина.
Автор: Валерий Антонов