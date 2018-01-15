В Ленобласти в ДТП погибла женщина, один из водителей травмирован
В Бокситогорском районе Ленинградской области, в ДТП между двумя иномарками погибла женщина, находившаяся в салоне одного из автомобилей. Его водитель получил травмы, по факту аварии проводится проверка.
Пресс-представитель У ГИБДД ГУ МВД России по региону проинформировал массмедиа, что дорожное происшествие имело место на территории Бокситогорского района, на участке автотрассы Вологда - Новая Ладога. На 361-м километре данной дороги произошло столкновение автомобилей зарубежных марок: Renault Magnum и Renault Logan, они двигались в противоположных направлениях.
Сообщается о смерти пассажирки, она находилась в салоне одного из транспортных средств. Водитель, который вёз женщину, пострадал, у него диагностированы травмы, подчеркнули в региональном управлении госавтоинспеции.
Пресс-представитель У ГИБДД ГУ МВД России по региону проинформировал массмедиа, что дорожное происшествие имело место на территории Бокситогорского района, на участке автотрассы Вологда - Новая Ладога. На 361-м километре данной дороги произошло столкновение автомобилей зарубежных марок: Renault Magnum и Renault Logan, они двигались в противоположных направлениях.
Сообщается о смерти пассажирки, она находилась в салоне одного из транспортных средств. Водитель, который вёз женщину, пострадал, у него диагностированы травмы, подчеркнули в региональном управлении госавтоинспеции.
Автор: Семен Зайцев