ВЦИОМ: 67% россиян примут участие в выборах президента России
По результатам опроса проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) приблизительно две трети населения России (около 67%) изъявили желание прийти на выборы президента России. Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года.
11% россиян не уверены окончательно, что посетят избирательные участки и только 3% опрошенных однозначно отказались принимать участие в выборах.
На данный момент число кандидатов на пост главы государства выросло до 70 человек. По данным социологов, предварительно в президентской гонке лидирует действующий президент Российской Федерации Владимир Путин (81,1%). За ним расположились Павел Грудинин и Владимир Жириновский (7,6% и 4,2%).
Напомним, что проголосовать можно будет не только на територии России, но и на участках, которые будут функционировать за рубежом, в том числе и в США.
11% россиян не уверены окончательно, что посетят избирательные участки и только 3% опрошенных однозначно отказались принимать участие в выборах.
На данный момент число кандидатов на пост главы государства выросло до 70 человек. По данным социологов, предварительно в президентской гонке лидирует действующий президент Российской Федерации Владимир Путин (81,1%). За ним расположились Павел Грудинин и Владимир Жириновский (7,6% и 4,2%).
Напомним, что проголосовать можно будет не только на територии России, но и на участках, которые будут функционировать за рубежом, в том числе и в США.
Автор: Гундерин Сергей