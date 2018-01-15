Ольга Бузова 9 марта даст сольный концерт в Оренбурге
Ольга Бузова прибудет в Оренбург с сольной программой. Концерт состоится в ночном клубе после Международного женского праздника, 9 марта. Время и место организаторы сообщат дополнительно.
Согласно данным, появившимся на официальном сайте певицы, оренбуржцы смогут насладиться шоу «Под звуки поцелуев». Следующими городами в гастрольном графике Бузовой станут Рига и Таллин.
Интернет-пользователи против приезда восходящей звезды, которая стала вести семя аморально и оголяется на людях. Фанаты верят, что Бузова не может научить плохому молодежь, поэтому переживать жителям Оренбурга не о чем.
Ранее Бузова устроила «грязные» танцы в ресторане.
Согласно данным, появившимся на официальном сайте певицы, оренбуржцы смогут насладиться шоу «Под звуки поцелуев». Следующими городами в гастрольном графике Бузовой станут Рига и Таллин.
Интернет-пользователи против приезда восходящей звезды, которая стала вести семя аморально и оголяется на людях. Фанаты верят, что Бузова не может научить плохому молодежь, поэтому переживать жителям Оренбурга не о чем.
Ранее Бузова устроила «грязные» танцы в ресторане.
Автор: Джанабилова Татьяна П