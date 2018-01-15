В Калининграде нашелся пропавший накануне подросток
В Калининграде объявился разыскиваемый подросток. Школьник остался на ночь у своего друга.
В отделение полиции г. Калининграда заявили родители 14-ти летнего мальчика, который вышел из дома и не пришел ночевать. Проработав знакомых подростка сотрудники МВД установили, что он пребывал в гостях у своего одноклассника. Школьник задержался у товарища и без сообщения родственникам остался на ночь.
С мальчиком и его родителями провели разговор, чтоб таких ситуаций не возникало в дальнейшем.
В отделение полиции г. Калининграда заявили родители 14-ти летнего мальчика, который вышел из дома и не пришел ночевать. Проработав знакомых подростка сотрудники МВД установили, что он пребывал в гостях у своего одноклассника. Школьник задержался у товарища и без сообщения родственникам остался на ночь.
С мальчиком и его родителями провели разговор, чтоб таких ситуаций не возникало в дальнейшем.
Автор: Страхова Дарья