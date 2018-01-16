ВЦИОМ: Антирейтинг Собчак возрос до почти 90%
ВЦИОМ опубликовал в массмедиа антирейтинг кандидатов на пост российского президента. Указывается на рекордный показатель Ксении Собчак, у известного журналиста он увеличился, достигнув около 90%.
По информации ВЦИОМ, у Владимира Путина и Павла Грудинина рейтинг увеличивается, у Собчак наблюдается обратная тенденция. Организация, публикуя данные о проводимых кандидатами кампаниях, указывает, что за действующего президента готовы отдать голоса в ближайшее воскресенье 78% опрошенных россиян. Путин является единственным кандидатом на пост главы российского государства, чей антирейтинг уменьшился (с 6,8% в мае до 3,9% в январе). У Бориса Титова антирейтинг составляет 14,1%. ВЦИОМ указывает, что рейтинг Владимира Владимировича Путина в январе 2018 года составляет 73,8%, у Владимира Жириновского - 4,7%. Данный показатель у Ксении Собчак в январе зафиксировали на уровне 1%, у Григория Явлинского - 0,6%.
Валерий Фёдоров, возглавляющий ВЦИОМ, отметил, что по его субъективному мнению изменения в рейтинге и антирейтинге связаны с появлением кандидатов, которых ранее не ожидали в ходе выборного процесса. Это относится к Ксении Собчак, а также Павлу Грудинину.
По информации ВЦИОМ, у Владимира Путина и Павла Грудинина рейтинг увеличивается, у Собчак наблюдается обратная тенденция. Организация, публикуя данные о проводимых кандидатами кампаниях, указывает, что за действующего президента готовы отдать голоса в ближайшее воскресенье 78% опрошенных россиян. Путин является единственным кандидатом на пост главы российского государства, чей антирейтинг уменьшился (с 6,8% в мае до 3,9% в январе). У Бориса Титова антирейтинг составляет 14,1%. ВЦИОМ указывает, что рейтинг Владимира Владимировича Путина в январе 2018 года составляет 73,8%, у Владимира Жириновского - 4,7%. Данный показатель у Ксении Собчак в январе зафиксировали на уровне 1%, у Григория Явлинского - 0,6%.
Валерий Фёдоров, возглавляющий ВЦИОМ, отметил, что по его субъективному мнению изменения в рейтинге и антирейтинге связаны с появлением кандидатов, которых ранее не ожидали в ходе выборного процесса. Это относится к Ксении Собчак, а также Павлу Грудинину.
Автор: Семен Зайцев