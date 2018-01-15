Кристина Раввинская заявила, что покинула телепроект «Дом-2»
Кристина Раввинская заявила об уходе из проекта «Дом-2». Ранее девушка отправилась на «Остров любви», где смогла заинтересовать Арая Чобоняна, который находился в отношениях с Сашей Шевой. При этом рыжеволосая участница вскоре возвратилась в Москву, несмотря на то, что могла оставаться в статусе жительницы проекта.
В течение одного вечера она сумела рассорить одновременно 2 пары, показав себя в амплуа девушки легкого поведения. Утром следующего дня, Раввинская долго плакала и дала обещание навсегда отказаться от спиртного.
На сегодня она уже оставила проект «Дом-2», о чем и сообщила на личной странице в Instagram. Причину уход Раввинская обозначать не стала, однако негативно выразилась относительно излишне жестких условий заключенного контракта.
В течение одного вечера она сумела рассорить одновременно 2 пары, показав себя в амплуа девушки легкого поведения. Утром следующего дня, Раввинская долго плакала и дала обещание навсегда отказаться от спиртного.
На сегодня она уже оставила проект «Дом-2», о чем и сообщила на личной странице в Instagram. Причину уход Раввинская обозначать не стала, однако негативно выразилась относительно излишне жестких условий заключенного контракта.
Автор: Валерий Антонов