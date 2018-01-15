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«Дом-2»: Марина Африкантова заняла место ведущей новостей проекта вместо Кати Жужи
В «Доме-2» произошла смена ведущих новостей телепроекта, вместо Кати Жужи её должность заняла Марина Африкантова. Мнение зрителей относительно дебюта Африкантовой расходятся, пользователи выражают в соцсетях своё мнение.

«Дом-2»: Марина Африкантова заняла место ведущей новостей проекта вместо Кати Жужи

Смена телеведущих по решению организаторов проекта связана с уволившейся Катей Жужей. Марина Африкантова порадовала поклонников, девушка стала вести блок новостей реалити-шоу. В социальных сетях поклонники проекта написали, что участница телепроекта хорошо справляется с требуемыми задачами, у неё это получается лучше, чем у предшественницы. Большим плюсом является хорошая дикция новой ведущей, отмечено отсутствие суетливости и жеманности в кадре.

Вместе с тем зрители заметили, что новая телеведущая на экране выглядит несколько зажатой. Молодой женщине дали совет поработать над умением быть более естественной перед камерами, необходимо снять с лица застывшую гримасу и убрать руки с боков. Замечания прозвучали также в адрес операторов, так как красивое лицо Африкантовой выставлено в неприглядном свете.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 19:06
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