В Британии 80-летняя балерина Барбара Питерс сдала экзамен по танцам и установила рекорд
Барбара Питерс, проживающая в Великобритании, сумела в свои 80 лет сдать экзамен по танцам. Женщину официально удостоили звания самой возрастной балерины Соединенного Королевства, она установила несколько рекордов.
Британские массмедиа сообщают, что в предыдущий раз, 58 лет назад, танцовщица проходила итоговые испытания и потерпела неудачу, сломав руку. В этот раз профессиональная балерина Барбара Питерс на протяжении 55 минут исполняла произвольный, классический и характерный танцы. После успешного завершения программы женщина попала сразу в несколько книг рекордов.
Медиа-издание Daily Mail сообщает, что госпожа Питерс родилась в семье служанки и механика. Начав танцевать с 2-х лет, юная британка сдала первый экзамен, находясь в 9-летнем возрасте. С тех пор балерина всю жизнь занималась любимым делом.
Британские массмедиа сообщают, что в предыдущий раз, 58 лет назад, танцовщица проходила итоговые испытания и потерпела неудачу, сломав руку. В этот раз профессиональная балерина Барбара Питерс на протяжении 55 минут исполняла произвольный, классический и характерный танцы. После успешного завершения программы женщина попала сразу в несколько книг рекордов.
Медиа-издание Daily Mail сообщает, что госпожа Питерс родилась в семье служанки и механика. Начав танцевать с 2-х лет, юная британка сдала первый экзамен, находясь в 9-летнем возрасте. С тех пор балерина всю жизнь занималась любимым делом.
Автор: Семен Зайцев