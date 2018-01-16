Инсайдер: Дебютный кроссовер от Lotus будет шире, ниже и легче конкурентов
Согласно предоставленной директором Lotus Cars Limited информации, дебютный кроссовер английской компании будет ниже, шире и легче, чем конкуренты. Уменьшения массы автомобиля достигнут не благодаря алюминиевой платформе, а с помощью собственных технологий, уточнил инсайдер.
Оказавшись в сложной финансовой ситуации, руководители английского премиального бренда Lotus недавно перевели автопредприятие «под крыло» компании из КНР Geely. Результаты не заставили себя долго ждать: в ближайшей перспективе в Lotus готовятся презентовать сразу несколько новинок. Подробностями о дебютном кроссовере поделился с британскими СМИ гендиректор компании Жан-Марк Галес. Он напомнил, что Lotus прославилась, прежде всего, благодаря выпуску спортивных машин, однако современные тенденции на рынках диктуют свои требования, заключающиеся, наряду с прочим, в наличии в портфеле минимум одного авто SUV.
Жан-Марк Галес также отметил, что платформа для нового внедорожника не обязательно будет выполнена из алюминия, как на спортивных машинах Lotus, но будущий автомобиль всё-таки окажется значительно легче, чем внедорожники производства Porsche.
Ранее инсайдеры рассказали об особенностях прохождения новым кроссовером BMW X5 итоговых дорожных испытаний.
Оказавшись в сложной финансовой ситуации, руководители английского премиального бренда Lotus недавно перевели автопредприятие «под крыло» компании из КНР Geely. Результаты не заставили себя долго ждать: в ближайшей перспективе в Lotus готовятся презентовать сразу несколько новинок. Подробностями о дебютном кроссовере поделился с британскими СМИ гендиректор компании Жан-Марк Галес. Он напомнил, что Lotus прославилась, прежде всего, благодаря выпуску спортивных машин, однако современные тенденции на рынках диктуют свои требования, заключающиеся, наряду с прочим, в наличии в портфеле минимум одного авто SUV.
Жан-Марк Галес также отметил, что платформа для нового внедорожника не обязательно будет выполнена из алюминия, как на спортивных машинах Lotus, но будущий автомобиль всё-таки окажется значительно легче, чем внедорожники производства Porsche.
Ранее инсайдеры рассказали об особенностях прохождения новым кроссовером BMW X5 итоговых дорожных испытаний.
Автор: Воробьева Алина