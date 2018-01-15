Нокаутировавшего Кличко британца назвали королем стероидов
Энтони Джошуа, нокаутировавшего Владимира Кличко, назвали королем стероидов. Соответствующее прозвище ему дал новозеландский коллега Джозеф Паркер. Он отреагировал на слова британца о том, что якобы является королем пирогов.
«Если меня называть королем пирогов, то его — королем стероидов. Когда ты столь огромен, с такими мускулами, здесь точно что-то не так», — подчеркнул Паркер.
Поединок боксеров пройдет 31 марта 2018-го в Кардиффе. Ставкой боя станут чемпионские пояса по версиям 4-х спортивных организаций.
Отметим, что в 2017-м Джошуа провел нокаут украинца Владимира Кличко, после чего стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, IBO, а также WBA. На сегодня в карьере британца нет поражений, а все 20 побед одержаны при помощи нокаута.
«Если меня называть королем пирогов, то его — королем стероидов. Когда ты столь огромен, с такими мускулами, здесь точно что-то не так», — подчеркнул Паркер.
Поединок боксеров пройдет 31 марта 2018-го в Кардиффе. Ставкой боя станут чемпионские пояса по версиям 4-х спортивных организаций.
Отметим, что в 2017-м Джошуа провел нокаут украинца Владимира Кличко, после чего стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, IBO, а также WBA. На сегодня в карьере британца нет поражений, а все 20 побед одержаны при помощи нокаута.
Автор: Валерий Антонов