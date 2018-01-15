Кристина Асмус показала танцы Гарика Харламова с домашним роботом
Кристина Асмус показала в Сети видеосюжет танца, в нём задействованы Гарик Харламов и домашний робот. Сюжет, выложенный в Instagram, привлёк внимание фолловеров звезды, они оценили сюжет многочисленными лайками «Нравится».
Танец Гарика Харламова, мужа Кристины Асмус, с роботизированной домашней системой, записанный на видео, вызвал восторженные комментарии. Подписчики российской актрисы высоко оценили движения миниробота. Звезда продемонстрировала своим поклонникам забавные движения её супруга и робота. Фолловеры отметили, что в семье Асмус появился новый житель. Машина обладает широким диапазоном возможностей, в частности она умеет отжиматься от пола и выполнять танцевальные движения. Именно этот талант робота и показала известная актриса на ролике, опубликованном в аккаунте Instagram.
Харламов повторяет движения роботизированной системы на фоне музыкальной композиции. Подписчики звезды отметили, что игрушка неплохо двигается под трек, причём юморист ни в чём не уступает ей в пластике.
Танец Гарика Харламова, мужа Кристины Асмус, с роботизированной домашней системой, записанный на видео, вызвал восторженные комментарии. Подписчики российской актрисы высоко оценили движения миниробота. Звезда продемонстрировала своим поклонникам забавные движения её супруга и робота. Фолловеры отметили, что в семье Асмус появился новый житель. Машина обладает широким диапазоном возможностей, в частности она умеет отжиматься от пола и выполнять танцевальные движения. Именно этот талант робота и показала известная актриса на ролике, опубликованном в аккаунте Instagram.
Харламов повторяет движения роботизированной системы на фоне музыкальной композиции. Подписчики звезды отметили, что игрушка неплохо двигается под трек, причём юморист ни в чём не уступает ей в пластике.
Автор: Семен Зайцев