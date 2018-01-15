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Первый за 35 лет публичный кинопоказ прошёл в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии объявили, что в течение недели в портовом городе Джидда будут проходить публичные кинопоказы. Подобные общественные мероприятия запрещались в стране на протяжении 35 лет, с начала 80-х годов прошлого столетия.

Первый за 35 лет публичный кинопоказ прошёл в Саудовской Аравии


Стартовый за указанный период времени кинопоказ уже прошёл в понедельник, 15 января. На фестиваль анимационных фильмов пришли десятки семей, проживающих в Саудовской Аравии. Сеанс организован первым кинопрокатчиком страны – Cinema 70. С понедельника по воскресенье родители с детьми получат возможность посетить переоборудованные залы Центра культур и искусств города Джидда для просмотра американских мультипликационных новинок «Капитан Подштанник» и «Эмоджи фильм».

Публичную демонстрацию картин в кинотеатрах на протяжении порядка 35 лет запрещали в Саудовской Аравии из-за давления религиозных вождей, которые называли подобные публичные собрания и развлекательные мероприятия «рассадниками пороков». Для того чтобы посетить кинопоказ, нужно было специально ездить в соседние Бахрейн и ОАЭ, что мог позволить себе далеко не каждый гражданин аравийского государства. Лишь в декабре минувшего года саудовские власти сообщили об открытии с марта текущего года первых за несколько десятилетий публичных кинотеатров. Сотрудники профильного ведомства уже начали выдавать лицензии, и в ближайшие 3 месяца в городах Саудовской Аравии заработают полноценные кинозалы.

Всего, в соответствии с пунктами программы «Видение-2030», в стране откроют 300 кинотеатров на 2 тысячи залов. Ожидается, что вследствие данных мер госказна будет ежегодно пополняться 24 миллиардами долларов.

Напомним, в Саудовской Аравии стартовала работа автосалона для женщин.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 20:10
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