В Вашингтоне в метро сошёл с рельсов поезд с 60 пассажирами
В Вашингтоне сошёл с рельсов поезд, перевозивший в метро 60 пассажиров. Инцидент имел место в понедельник, 15 января, во второй половине дня.
Сведениями о произошедшем поделились американские СМИ посредством соцсети Twitter, опубликовав фотоснимки с места аварии. О причинах схождения с рельсов поезда в метрополитене Вашингтона на данный момент не сообщается. Согласно предварительным данным, никто из 60 пассажиров не получил серьёзных увечий.
Ранее сообщалось о неадекватном жителе Москвы, пытавшемся «остановить» движение ж/д составов в метро.
Сведениями о произошедшем поделились американские СМИ посредством соцсети Twitter, опубликовав фотоснимки с места аварии. О причинах схождения с рельсов поезда в метрополитене Вашингтона на данный момент не сообщается. Согласно предварительным данным, никто из 60 пассажиров не получил серьёзных увечий.
Ранее сообщалось о неадекватном жителе Москвы, пытавшемся «остановить» движение ж/д составов в метро.
Автор: Воробьева Алина