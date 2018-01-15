В сервисе «Яндекс.Такси» появился голосовой чат
Приложение «Яндекс.Такси» получило функцию чата. На сегодня возможность вести переписку с водителем имеется исключительно у пользователей сервиса из Москвы, установивших программу на устройство по управлением iOS.
Имеющиеся встроенные чаты дают клиентами возможность поговорить до прибытия авто. Соответственно, пользователи не будут нуждаться в отправке таксистам sms или связи по сотовому. Для сохранения внимания водителей на дорогах, сообщение в чате может быть надиктовано голосом. За данный механизм ответственна технология SpeechKit, которая переводит голосовой набор в текстовый вид.
Чаты станут доступны для всех пользователей «Яндекс.Такси» после завершения тестирования на территории Москвы. Точные сроки внедрения функционала не называются.
Имеющиеся встроенные чаты дают клиентами возможность поговорить до прибытия авто. Соответственно, пользователи не будут нуждаться в отправке таксистам sms или связи по сотовому. Для сохранения внимания водителей на дорогах, сообщение в чате может быть надиктовано голосом. За данный механизм ответственна технология SpeechKit, которая переводит голосовой набор в текстовый вид.
Чаты станут доступны для всех пользователей «Яндекс.Такси» после завершения тестирования на территории Москвы. Точные сроки внедрения функционала не называются.
Автор: Валерий Антонов