Вокруг саркофага в Чернобыле построят солнечную электростанцию на 1 Мегаватт
Специалисты определили судьбу Чернобыля - внутри зоны отчуждения, созданной вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС, соорудят мощную солнечную электростанцию. По проекту она будет производить 1 Мегаватт электрической энергии.
Специализированное оборудование планируют разместить в 100 метрах вокруг саркофага, построенного над разрушенным от взрыва ядерным реактором. Сообщается, что возведение комплекса нового источника энергии завершается. Медиа-издание Science Alert информирует, что проект «Солнечный Чернобыль» вскоре успешно реализуют. Комплекс будет иметь возможность обеспечивать электроэнергией посёлок среднего размера, состоящего из двух тысяч жилых домов. Согласно расчётам специалистов, в ближайшем будущем электростанция сможет вырабатывать в 100 раз больше электрической энергии. Завод предполагают построить на территории, имеющей общую площадь 1,6 га, на ней установят 3,8 тыс. солнечных батарей.
Особо отмечено, что фотоэлементы укрепят на специальных бетонных плитах, расположенных над поверхностью земли. Это вызвано тем обстоятельством, что монтаж элементов на грунте запрещён ввиду наличия радиоактивной пыли.
Специализированное оборудование планируют разместить в 100 метрах вокруг саркофага, построенного над разрушенным от взрыва ядерным реактором. Сообщается, что возведение комплекса нового источника энергии завершается. Медиа-издание Science Alert информирует, что проект «Солнечный Чернобыль» вскоре успешно реализуют. Комплекс будет иметь возможность обеспечивать электроэнергией посёлок среднего размера, состоящего из двух тысяч жилых домов. Согласно расчётам специалистов, в ближайшем будущем электростанция сможет вырабатывать в 100 раз больше электрической энергии. Завод предполагают построить на территории, имеющей общую площадь 1,6 га, на ней установят 3,8 тыс. солнечных батарей.
Особо отмечено, что фотоэлементы укрепят на специальных бетонных плитах, расположенных над поверхностью земли. Это вызвано тем обстоятельством, что монтаж элементов на грунте запрещён ввиду наличия радиоактивной пыли.
Автор: Семен Зайцев