В Санкт-Петербурге погиб школьник
В Санкт-Петербурге умер из-за дыхания парами газа. В соответствии с данными Уполномоченного по правам детей Северной столицы Светланы Агапитовой, 16-летний подросток пострадал из-за баллончика. Как показали результаты судмедэкспертизы, школьник умер вследствие «синдрома внезапной смерти от заболевания».
Эксперты отмечают, что вдыхание газа не могло спровоцировать летальный исход. Вероятно, у подростка отравление вызвало протекание в организме пагубных процессов.
В соответствии с данными пресс-центра Уполномоченного, воспитанием ребенка занимались отец и мачеха.
Эксперты отмечают, что вдыхание газа не могло спровоцировать летальный исход. Вероятно, у подростка отравление вызвало протекание в организме пагубных процессов.
В соответствии с данными пресс-центра Уполномоченного, воспитанием ребенка занимались отец и мачеха.
Автор: Валерий Антонов