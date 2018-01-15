В США любопытная птица влезла в кадр и прервала прогноз погоды
В Сети набирает популярность фрагмент видеозаписи прогноза погоды, транслировавшегося по ТВ в США, во время которого в кадр влезла птица. Телеведущий прервал свою речь и уступил место любопытному пернатому.
Из-за того что птица уселась на видеокамеру и заглянула в объектив, её клюв и глаза стали казаться гигантскими. Это вызвало звонкий смех у команды сотрудников, занимавшихся съёмкой прогноза погоды в США. За 4 суток ролик посмотрели свыше 150 тысяч пользователей, 2 тысячи из них поставили забавному жизненному моменту «лайк».
Портал «Актуальные новости» также сообщал о повеселившем интернет-аудиторию видео про иллюзиониста-аматора из Бразилии, фокус которого разоблачила беременная супруга.
Из-за того что птица уселась на видеокамеру и заглянула в объектив, её клюв и глаза стали казаться гигантскими. Это вызвало звонкий смех у команды сотрудников, занимавшихся съёмкой прогноза погоды в США. За 4 суток ролик посмотрели свыше 150 тысяч пользователей, 2 тысячи из них поставили забавному жизненному моменту «лайк».
Портал «Актуальные новости» также сообщал о повеселившем интернет-аудиторию видео про иллюзиониста-аматора из Бразилии, фокус которого разоблачила беременная супруга.
Автор: Воробьева Алина