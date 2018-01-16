Захарьяш и Четрару покинули «Дом-2» с мечтами о заработке на курсе биткоина
Знаменитости проекта «Дом-2» ушли из проекта, указав в качестве причины желание стать биткоиновыми миллионерами. Сергей Захарьяш вместе с Лилией Четрару по официальной версии ушли из проекта в целях дальнейшего развития.
При этом Super со ссылкой на собственные источники отметил, что в действительности Захарьяш оказался в полном восторге от криптовалюты и постоянно просил у продюсеров телефон для контроля курса биткоина. После того, как участнику запретили на протяжении суток использовать телефон, он покинул проект, забрав вместе с собой девушку.
При этом отмечается, что во время пребывания внутри периметра пара нередка конфликтовала из-за финансов. Захорьяш тратил часть сбережений на участие в бизнес-тренингах, что негативно воспринималось его избранницей.
При этом Super со ссылкой на собственные источники отметил, что в действительности Захарьяш оказался в полном восторге от криптовалюты и постоянно просил у продюсеров телефон для контроля курса биткоина. После того, как участнику запретили на протяжении суток использовать телефон, он покинул проект, забрав вместе с собой девушку.
При этом отмечается, что во время пребывания внутри периметра пара нередка конфликтовала из-за финансов. Захорьяш тратил часть сбережений на участие в бизнес-тренингах, что негативно воспринималось его избранницей.
Автор: Валерий Антонов