В Великобритании создали самую надежную квантовую систему связи между городами
ЕС и Великобритания создали надежную квантовую систему связи, в исследования вложено 1 млрд евро и 270 млн фунтов стерлингов. Речь идёт о запуске первой крупномасштабной квантовой сети между европейскими городами, имеющей высокую степень защиты от хакеров.
Группа учёных университетского колледжа в Лондоне предложила и разработала метод связи между городами, он основан на квантовой технологии. Сообщается о проекте по объединению ряда мощнейших устройств, имеющих высокую степень защиты, от хакерских атак. Медиа-издание Science Daily информирует, что в перспективе следует ожидать появления квантовых ЭВМ. По мнению доктора Циаран Ли, данные компьютеры окажутся под угрозой взлома. Система безопасности сейчас основана на математических предположениях. Проводится работа по созданию систем квантовой связи, использующих не предположения специалистов, а законы физики, их применят для шифрования. «Сломать новую систему защиты будет очень трудно», - подчеркнул господин Ли.
Подход специалистов заключается в проверке наличия корреляции между компьютерами на предмет их «квантовости». Будет выясняться, не были ли ЭВМ созданы по иной технологии, вслед за этим корреляции будут использованы для создания секретных электронных ключей.
Группа учёных университетского колледжа в Лондоне предложила и разработала метод связи между городами, он основан на квантовой технологии. Сообщается о проекте по объединению ряда мощнейших устройств, имеющих высокую степень защиты, от хакерских атак. Медиа-издание Science Daily информирует, что в перспективе следует ожидать появления квантовых ЭВМ. По мнению доктора Циаран Ли, данные компьютеры окажутся под угрозой взлома. Система безопасности сейчас основана на математических предположениях. Проводится работа по созданию систем квантовой связи, использующих не предположения специалистов, а законы физики, их применят для шифрования. «Сломать новую систему защиты будет очень трудно», - подчеркнул господин Ли.
Подход специалистов заключается в проверке наличия корреляции между компьютерами на предмет их «квантовости». Будет выясняться, не были ли ЭВМ созданы по иной технологии, вслед за этим корреляции будут использованы для создания секретных электронных ключей.
Автор: Семен Зайцев