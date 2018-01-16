В США ведущий в прямом эфире детской передачи заругался матом
Более полумиллиона интернет-пользователей в течение двух суток просмотрели опубликованное YouTube-каналом Saturday Night Live видео, на котором ведущий одной из детских передач производства США случайно заругался матом. Шоумен настолько вошёл в роль, что не сумел сдержать своих эмоций.
По сюжету американский актёр Сэм Рокуэлл рассказывает двум непонятливым ученикам о принципах химической реакции, которая происходит при смешивании масла и воды. «Школьники» якобы не понимают объяснений учителя и не могут ответить ни на один его вопрос, выводя педагога из себя. В какой-то момент артист произносит фразу «Как же вы можете быть такими глупыми?», добавляя туда нецензурное слово, затем резко прикрывает рот рукой и начинает убеждать юных телезрителей, что он ничего особого не сказал.
Сайт «Актуальные новости» также сообщал о видеозаписи, запечатлевшей момент удара арбитром игрока во время футбольного матча.
По сюжету американский актёр Сэм Рокуэлл рассказывает двум непонятливым ученикам о принципах химической реакции, которая происходит при смешивании масла и воды. «Школьники» якобы не понимают объяснений учителя и не могут ответить ни на один его вопрос, выводя педагога из себя. В какой-то момент артист произносит фразу «Как же вы можете быть такими глупыми?», добавляя туда нецензурное слово, затем резко прикрывает рот рукой и начинает убеждать юных телезрителей, что он ничего особого не сказал.
Сайт «Актуальные новости» также сообщал о видеозаписи, запечатлевшей момент удара арбитром игрока во время футбольного матча.
Автор: Воробьева Алина