Шурыгина не отрицает возможность создания песенного дуэта с Бузовой
Диана Шурыгина сообщила, что на сегодня у неё не появлялись мысли относительно пения дуэтом с Ольгой Бузовой. При этом она не исключает подобной возможности.
«Я пока не думала о подобном. Не знаю, возможно, и захочу», — сообщила девушка, отметив, что готова выйти на сцену «ради прикола».
Отметим, что Шурыгина стала известной после того как принимала участие в ряде выпусков шоу-проекта «Пусть говорят», посвященных её изнасилованию. По решению суда студент Сергей Семенов был признан виновным в совершении преступления. Молодой человек подтвердил факт интимной близости, однако заявлял, что все было совершено по обоюдному согласию. После заключения в тюрьме на протяжении года он был освобожден 10 января в рамках УДО.
«Я пока не думала о подобном. Не знаю, возможно, и захочу», — сообщила девушка, отметив, что готова выйти на сцену «ради прикола».
Отметим, что Шурыгина стала известной после того как принимала участие в ряде выпусков шоу-проекта «Пусть говорят», посвященных её изнасилованию. По решению суда студент Сергей Семенов был признан виновным в совершении преступления. Молодой человек подтвердил факт интимной близости, однако заявлял, что все было совершено по обоюдному согласию. После заключения в тюрьме на протяжении года он был освобожден 10 января в рамках УДО.
Автор: Валерий Антонов