Учёные: Ежедневное употребление более 150 мл алкоголя снижает умственные способности
Учёные из Великобритании выяснили, что в случае ежедневного употребления человеком свыше 150 мл алкоголя у него снижаются умственные способности. С возрастом губительное воздействие спиртного на мозг усугубляется, становясь всё более заметным, заявили специалисты.
Научные сотрудники из университета в Оксфорде изучали данный вопрос на протяжении 4-х лет, задействовав в экспериментах свыше 13 тысяч человек, возраст которых варьировался от 40 до 72 лет. Для того чтобы определить уровни умственных способностей и познавательных функций исследуемых, им демонстрировали на экране по 2 картинки. Задачей испытуемых было как можно быстрее ответить на вопрос, одинаковые они или разные, после чего решить некоторые задачи, связанные с изображениями.
Таким образом учёные выяснили, что алкоголь наносит здоровью человека существенный ущерб. Эксперты призывают людей отказаться от употребления спиртного или хотя бы сократить его дозу до 150 мл.
Напомним, американские исследователи заявили, что алкоголь повреждает ДНК и провоцирует онкологию.
Научные сотрудники из университета в Оксфорде изучали данный вопрос на протяжении 4-х лет, задействовав в экспериментах свыше 13 тысяч человек, возраст которых варьировался от 40 до 72 лет. Для того чтобы определить уровни умственных способностей и познавательных функций исследуемых, им демонстрировали на экране по 2 картинки. Задачей испытуемых было как можно быстрее ответить на вопрос, одинаковые они или разные, после чего решить некоторые задачи, связанные с изображениями.
Таким образом учёные выяснили, что алкоголь наносит здоровью человека существенный ущерб. Эксперты призывают людей отказаться от употребления спиртного или хотя бы сократить его дозу до 150 мл.
Напомним, американские исследователи заявили, что алкоголь повреждает ДНК и провоцирует онкологию.
Автор: Воробьева Алина