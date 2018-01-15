Футуристичный кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и персонального помощника
Шестиместный концептуальный кроссовер Nissan Xmotion имеет семь дисплеев и персонального помощника в виде японского декоративного карпа кои. Концепт объединил в себе комфорт седана и проходимость кроссовера, машина имеет три ряда кресел.
Концерн Nissan представил на детройтском автосалоне футуристичный концептуальный кроссовер Xmotion. Автомобиль отражает представление производителя о линейке автомобилей ближайшего будущего. Эксперты отмечают 21-дюймовые колёсные диски, технологические протекторы шин интегрированы в металлическую конструкцию колёс. Передние крылья модели имеют глубокие ниши воздухозаборников, защита картера двигателя выполнена в виде массивного щита.
В салоне развита «деревянная» дизайнерская тематика. Из данного материала изготовлена центральная консоль, она выполнена по технике «Канава цуги», предусматривающей бесклеевое соединение частей из древесины. Данная технология использовалась ранее в Японии при строительстве храмов.
Концерн Nissan представил на детройтском автосалоне футуристичный концептуальный кроссовер Xmotion. Автомобиль отражает представление производителя о линейке автомобилей ближайшего будущего. Эксперты отмечают 21-дюймовые колёсные диски, технологические протекторы шин интегрированы в металлическую конструкцию колёс. Передние крылья модели имеют глубокие ниши воздухозаборников, защита картера двигателя выполнена в виде массивного щита.
В салоне развита «деревянная» дизайнерская тематика. Из данного материала изготовлена центральная консоль, она выполнена по технике «Канава цуги», предусматривающей бесклеевое соединение частей из древесины. Данная технология использовалась ранее в Японии при строительстве храмов.
Автор: Семен Зайцев