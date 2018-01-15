В Лондоне во время записи нового альбома умерла солистка The Cranberries Долорес О’Риордан
Во время работы над своим новым альбомом в Лондоне скончалась известная 46-летняя певица Долорес О’Риордан, солистка всемирно известной группы The Cranberries.
На данный момент причины смерти не сообщаются, известно, что у нее остались 5 детей.
Ирландская группа The Cranberries вышла на пик славы благодаря своей песне Zombie!
На данный момент причины смерти не сообщаются, известно, что у нее остались 5 детей.
Ирландская группа The Cranberries вышла на пик славы благодаря своей песне Zombie!
Автор: Сергей Семенов