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В Улан-Удэ число пострадавших от отравления в кафе возросло до 125 человек
В Улан-Удэ (Бурятия) число пострадавших в результате отравления блюдами, употребленными в кафе «Шулэн До», возросло до 125 человек. В медучреждениях сейчас находятся 76 граждан. Сведения со ссылкой на Центр медицины катастроф появились в СМИ.

В Улан-Удэ число пострадавших от отравления в кафе возросло до 125 человек


Первые пациенты стали обращаться за помощью 8 января. Анализы показали инфицирование сальмонеллезом. Установлено, что за четыре дня с момента первого случая отравления заведение посетили 2500 человек. Опасная бактерия выявлена у 33 из 125 пострадавших. На данный момент деятельность кафе приостановлена. Заведено уголовное дело по статье «Массовое отравление граждан по неосторожности».

Алексей Цыденов, глава Бурятии, поручил правительству обсудить проблему с представителями Роспотребнадзора, ОНФ, заведений общественного питания и наказать виновных в массовом отравлении.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:13
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