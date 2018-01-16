Продажи альбомов The Cranberries взлетели на 900 000% на фоне смерти О'Риордан
Продажи альбомов ирландского рок-коллектива The Cranberries резко взлетели сразу на 900 тыс. процентов на фоне известия о смерти солистки Долорес О'Риордан. Наибольшим спросом у фанатов пользуется сборник Something Else.
Как сообщает TMZ, О’Риордан прилетела в Лондон для записи новой песни. Тело 46-летней певицы обнаружили в гостиничном номере. Полицейские не называют предварительную причину смерти, дожидаясь результатов экспертизы.
Новость о смерти О’Риордан разлетелась моментально и вызвала аномально высокий спрос на альбомы самого известного коллектива 20-летия.
Как сообщает TMZ, О’Риордан прилетела в Лондон для записи новой песни. Тело 46-летней певицы обнаружили в гостиничном номере. Полицейские не называют предварительную причину смерти, дожидаясь результатов экспертизы.
Новость о смерти О’Риордан разлетелась моментально и вызвала аномально высокий спрос на альбомы самого известного коллектива 20-летия.
Автор: Джанабилова Татьяна П