В Колумбии при обрушении строящегося моста погибли девять человек
15 января в Колумбии при внезапном обрушении строящегося моста Богота - Виллависенсио погибли девять человек, работавших на участке. Четверо пострадавших экстренно доставлены в медучреждение. Сведения об инциденте, произошедшем на границе двух департаментов Мета и Кундинамарка, появились в издании Prensa Latina.
Хорхе Диас, представитель гражданской обороны, рассказал, что в момент обрушения на мосту находились порядка 40 человек. Двое рабочих, упавших с 280-метровой высоты, числятся пропавшими. Экстренные службы занимаются поисками, прочесывая место трагедии. Обстоятельства, приведшие к ЧП, выясняются.
Хорхе Диас, представитель гражданской обороны, рассказал, что в момент обрушения на мосту находились порядка 40 человек. Двое рабочих, упавших с 280-метровой высоты, числятся пропавшими. Экстренные службы занимаются поисками, прочесывая место трагедии. Обстоятельства, приведшие к ЧП, выясняются.
Автор: Джанабилова Татьяна П