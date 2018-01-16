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Поклонники The Beatles во всем мире отмечают ежегодный день группы
Поклонники коллектива The Beatles отмечают ежегодный день группы. Сама торжественная дата была утверждена ЮНЕСКО еще в 2001 году. Причиной выбора 16 января стал факт создания в этот день в 1957-м клуба Cavern в Ливерпуле. Именно там впоследствии состоялся дебют британского коллектива.

Поклонники The Beatles во всем мире отмечают ежегодный день группы


Первый состав включал Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона, Стюарта Сатклиффа, а также Пита Беста. В то время на презентации группы коллектива выступили ряд модных коллективов джазового направления, а количество посетителей мероприятия достигло 600 человек. При этом еще около 100 человек прослушивали выступление, оставаясь на улице из-за недостатка места в помещении.

Вначале группа имела известность исключительно в Ливерпуле, а в 1960-м после поездки в Германию им удалось привлечь внимание Тони Шеридана, являвшегося исполнителем композиций в стиле рок-н-ролл. При участии The Beatles он сделал запись студийного альбома, после чего в творческой жизни ливерпульской группы произошел заметный скачок на интернациональном уровне. Всемирную известность группа получила лишь в 1963-м после выпуска сингла под названием «Please Please Me». После этого коллектив стал крайне известным, а его влияние на развитие музыки было признано крайне большим.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:38
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