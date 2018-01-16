Президент Ирландии считает большой потерей смерть солистки The Grandberries Долорес О’Риордан
Майкл Хиггинс, президент Ирландии, выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Долорес О’Риордан, солистки рок-группы The Cranberries. Соответствующее сообщение главы государства размещено на его официальном сайте.
Хиггинс сообщил, что ранее, когда он представлял город-графство Лимерик, где был основан рок-коллектив, его познакомили с Долорес О’Риордан. Было подчеркнуто, что для членов семьи умершей, и всех, кто поддерживает традиционную ирландскую музыку, и для всего мира, уход певицы из жизни является значительной потерей. Об этом указано в заявлении главы государства.
Ранее, в мае 2017 года в соцсети Facebook были размещены рекомендации врачей, они советовали госпоже О’Риордан прекратить работу и начать решать проблемы, связанные со спиной. Из-за болезни певицы позднее отменили 15 концертов, организованных в рамках тура группы по Европе в мае-июне прошлого года.
Хиггинс сообщил, что ранее, когда он представлял город-графство Лимерик, где был основан рок-коллектив, его познакомили с Долорес О’Риордан. Было подчеркнуто, что для членов семьи умершей, и всех, кто поддерживает традиционную ирландскую музыку, и для всего мира, уход певицы из жизни является значительной потерей. Об этом указано в заявлении главы государства.
Ранее, в мае 2017 года в соцсети Facebook были размещены рекомендации врачей, они советовали госпоже О’Риордан прекратить работу и начать решать проблемы, связанные со спиной. Из-за болезни певицы позднее отменили 15 концертов, организованных в рамках тура группы по Европе в мае-июне прошлого года.
Автор: Семен Зайцев