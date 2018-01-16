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Президент Ирландии считает большой потерей смерть солистки The Grandberries Долорес О’Риордан
Майкл Хиггинс, президент Ирландии, выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Долорес О’Риордан, солистки рок-группы The Cranberries. Соответствующее сообщение главы государства размещено на его официальном сайте.

Президент Ирландии считает большой потерей смерть солистки The Grandberries Долорес О’Риордан

Хиггинс сообщил, что ранее, когда он представлял город-графство Лимерик, где был основан рок-коллектив, его познакомили с Долорес О’Риордан. Было подчеркнуто, что для членов семьи умершей, и всех, кто поддерживает традиционную ирландскую музыку, и для всего мира, уход певицы из жизни является значительной потерей. Об этом указано в заявлении главы государства.

Ранее, в мае 2017 года в соцсети Facebook были размещены рекомендации врачей, они советовали госпоже О’Риордан прекратить работу и начать решать проблемы, связанные со спиной. Из-за болезни певицы позднее отменили 15 концертов, организованных в рамках тура группы по Европе в мае-июне прошлого года.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:05
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