У берегов Японии нашли лодку с телами граждан КНДР
К побережью Японии прибило деревянную лодку, в которой находились бездыханные тела семерых граждан КНДР. Теперь специалисты занимаются идентификацией личностей погибших и устанавливают, что могло послужить причиной их смерти.
По информации СМИ, в минувшем году у берегов Японии было обнаружено рекордное количество рыболовецких шхун Северной Кореи – 104. Отмечается, что у всех лодок моторы вышли из строя, поэтому наиболее вероятной причиной крушения послужила потеря рулевого управления. За прошедшие 12 месяцев погибшими нашли 12 жителей КНДР.
Береговая охрана страны Восходящего Солнца спасла 42 рыбака. Их уже начали отправлять на родину через Китай.
По информации СМИ, в минувшем году у берегов Японии было обнаружено рекордное количество рыболовецких шхун Северной Кореи – 104. Отмечается, что у всех лодок моторы вышли из строя, поэтому наиболее вероятной причиной крушения послужила потеря рулевого управления. За прошедшие 12 месяцев погибшими нашли 12 жителей КНДР.
Береговая охрана страны Восходящего Солнца спасла 42 рыбака. Их уже начали отправлять на родину через Китай.
Автор: Валерия Орлова