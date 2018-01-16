На Лене при попытке вытащить бензовоз и автокран под лёд ушёл 25-тонный трактор
На реке Лена во время попытки вытащить бензовоз вместе с автокраном подо льдом оказался трактор массой 25 тонн. Транспорт вывели на опасный участок, чтобы вытащить провалившиеся ранее машины, однако оказать им помощь не удалось.
«Вместо принятия максимальных мер для экстренной ликвидации всех имеющихся несанкционированных проездов через территорию зимних водоёмов, управление штаба по ликвидации последствий утвердило странное решение — выгнать на реку Лена 25-тонный трактор. Последний мгновенно ушел ко дну», — отмечается в сообщении регионального управления МЧС.
Как уточняют СМИ, ссылаясь на собственный источник, спасатели сделали предположение, что сумеют вытянуть технику на береговую линию при помощи закрепления лебёдок, однако местные жители решили использовать 25-тонный трактор.
Отметим, что 10 января в Иркутской области подо льдом оказался бензовоз, в соответствии с предварительными сведениями, перевозивший порядка 20 тонн топлива. В попытке вытянуть его собственник автомобиля использовал автокран «Урал», однако тот также затонул.
«Вместо принятия максимальных мер для экстренной ликвидации всех имеющихся несанкционированных проездов через территорию зимних водоёмов, управление штаба по ликвидации последствий утвердило странное решение — выгнать на реку Лена 25-тонный трактор. Последний мгновенно ушел ко дну», — отмечается в сообщении регионального управления МЧС.
Как уточняют СМИ, ссылаясь на собственный источник, спасатели сделали предположение, что сумеют вытянуть технику на береговую линию при помощи закрепления лебёдок, однако местные жители решили использовать 25-тонный трактор.
Отметим, что 10 января в Иркутской области подо льдом оказался бензовоз, в соответствии с предварительными сведениями, перевозивший порядка 20 тонн топлива. В попытке вытянуть его собственник автомобиля использовал автокран «Урал», однако тот также затонул.
Автор: Валерий Антонов