В Перми раненая во время поножовщины учительница пришла в сознание
В Перми в больнице пришла в себя учительница, раненая 15 января при резне в школе. Сведения предоставил главврач ГКБ №4 Андрей Ронзин.
«Пациентка реагирует на речь и все понимает. Отвечать женщина не может, поскольку не отключена от аппарата для искусственной вентиляции легких», - отметил медик.
Состояние подростков, устроивших кровавую резню, оценивается как средне тяжелое. Вход в их палату охраняют полицейские.
Напомним, двое злоумышленников проникли на территорию школы и напали на учащихся младших классов, ранив в общей сложности 15 человек. Педагог пострадала, пытаясь защитить детей. Заведено уголовное дело, идет расследование.
«Пациентка реагирует на речь и все понимает. Отвечать женщина не может, поскольку не отключена от аппарата для искусственной вентиляции легких», - отметил медик.
Состояние подростков, устроивших кровавую резню, оценивается как средне тяжелое. Вход в их палату охраняют полицейские.
Напомним, двое злоумышленников проникли на территорию школы и напали на учащихся младших классов, ранив в общей сложности 15 человек. Педагог пострадала, пытаясь защитить детей. Заведено уголовное дело, идет расследование.
Автор: Джанабилова Татьяна П