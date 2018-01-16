СМИ: В Уфе ночью взорвался один из банкоматов
Минувшей ночью на территории Уфы взорвался один из банкоматов. По информации полиции, деньги из устройства не похищены, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Пресс-представитель Управления гражданской защиты Советского района Уфы сообщил, что взрыв был отмечен вблизи дома № 10, расположенного по проспекту Октября. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются, место взрыва оцеплено полицией. Сотрудники региональных правоохранительных органов выясняют, что стало причиной взрыва.
Пресс-представитель Управления гражданской защиты Советского района Уфы сообщил, что взрыв был отмечен вблизи дома № 10, расположенного по проспекту Октября. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются, место взрыва оцеплено полицией. Сотрудники региональных правоохранительных органов выясняют, что стало причиной взрыва.
Автор: Семен Зайцев