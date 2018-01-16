Игровая консоль GPD Win 2 появится в продажах в мае
На краудфандинговой площадке Indiegogo можно оформить предзаказ на новую портативную Windows-консоль — игровое устройство GPD Win 2. Гаджет имеет вид мини-ноутбука, в верхней половине корпуса присутствует дисплей, а в нижней – кнопки управления. Также предусмотрены джойстики-кнопки и стандартная QWERTY-клавиатура.
В качестве чипсета новинки выступает Intel Core m3-7Y30 поколения Kaby Lake. Процессор обладает двумя вычислительными ядрами, тактовая частота которых составляет 1,0-2,6 ГГц. Кроме этого, производитель наделил консоль встроенным графическим ускорителем Intel HD Graphics 615. Объём ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 128 Гб.
За питание GPD Win 2 отвечают две аккумуляторные батареи ёмкостью 4900 мАч каждая. Что касается автономного времени работы, то оно составляет 6-8 часов. Девайс функционирует на базе операционной системы Windows 10 Home.
На выпуск консоли производителям потребовалось 100 тысяч долларов. На сегодняшний день на краудфандинговой платформе удалось собрать 630 тысяч долларов, до окончания кампании остается еще два месяца. Поставки устройства начнутся в мае нынешнего года, приобрести новинку можно по цене, равной 650 долларов.
В качестве чипсета новинки выступает Intel Core m3-7Y30 поколения Kaby Lake. Процессор обладает двумя вычислительными ядрами, тактовая частота которых составляет 1,0-2,6 ГГц. Кроме этого, производитель наделил консоль встроенным графическим ускорителем Intel HD Graphics 615. Объём ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 128 Гб.
За питание GPD Win 2 отвечают две аккумуляторные батареи ёмкостью 4900 мАч каждая. Что касается автономного времени работы, то оно составляет 6-8 часов. Девайс функционирует на базе операционной системы Windows 10 Home.
На выпуск консоли производителям потребовалось 100 тысяч долларов. На сегодняшний день на краудфандинговой платформе удалось собрать 630 тысяч долларов, до окончания кампании остается еще два месяца. Поставки устройства начнутся в мае нынешнего года, приобрести новинку можно по цене, равной 650 долларов.
Автор: Валерия Орлова