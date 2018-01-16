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exclusive / Шоу-бизнес

Шэрон Стоун отказывалась появляться на экранах из-за пережитого инсульта
Шэрон Стоун перед выпуском телесериала Mosaic, в котором ей досталась одна из ключевых ролей, во время интервью для телеканалу CBS рассказала о причине долгого отсутствия на экранах. Актриса созналась, что это произошло из-за пережитого в 2001-м году инсульта. В соответствии со словами актрисы, шансы на выживание были малы, а пережитый удар оказал воздействие на походку и речь.

Шэрон Стоун отказывалась появляться на экранах из-за пережитого инсульта


«Вся жизнь отправилась коту под хвост... никто не интересуется разбитыми людьми. Не рассказывала о случившемся со мной... Это – не то место, в котором можно найти всепрощение», – цитируют СМИ заявление Стоун.

Актриса отметила, что в момент кровоизлияния ей довелось пережить очень необычные ощущения. Шэрон Стоун отмечает, что заметила гигантскую вспышку света. Последняя засасывала её, показывая покойных друзей и хорошо относившихся к ней при жизни людей. После этого она возвратилась в своё тело. На сегодня Шэрон Стоун вернулась к полноценной жизни и занимается воспитанием 2-х приемных сыновей.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:14
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