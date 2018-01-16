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Режиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским ДНК
Гильермо дель Торо назвал популярную российскую песню «Очи черные» сокровищем с русским ДНК. Такое заявление сделал мексиканский режиссер накануне дебюта фильма «Форма воды», получившего «Золотой глобус» и основной приз Венецианского фестиваля.

Режиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским ДНК


По сюжету, главная героиня с детства не может разговаривать из-за травмы, а монстр молчит, поскольку не понимает человеческий язык. Режиссер хотел своей работой донести до зрителя, что все эмоции можно передать через прикосновения, взгляды, мимику.

«В мире нет ничего важнее любви, но из-за повсеместного цинизма чувства других стали высмеиваться. Многие стали просто прятать эмоции, подавляя природные инстинкты», - рассказал дель Торо.

Режиссер пытался превратить монстра из фильма в свое прошлое, когда он приехал в США. Неизвестный в те годы мексиканец казался американцам странным и незнакомым чудовищем. Большое впечатление на сценариста производят российские актеры, поэтому на роли музыкантов он пригласил Алексея Панкратова, Сергей Никонова, Евгения Акимова.

Ранее дель Торо рассказал, как испугался НЛО.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:19
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