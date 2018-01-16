WhatsApp признан самым популярным мессенджером в России
Специалисты определили, какой мессенджер является самым популярным у россиян. Им оказался WhatsApp, это приложение установлено на устройства 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% - в России. Такие данные содержатся в отчете Института современных медиа MomriInstitute.
В исследовании приняли жители городов, население которых составляет более 100 тысяч человек. Порядка 37% москвичей и 36% россиян предпочитают пользоваться сервисом Viber. По словам экспертов, 27% обладателей мобильных устройств и 32% опрошенных по всей России рассказали, что им нравится мессенджер социальной сети «Вконтакте». 23% и 14% пользователей соответственно предпочитают аналогичный сервис Facebook.
Экспертам удалось выяснить, что 23% юзеров из столицы пользуются Telegram, данное приложение установлено на 19% гаджетов по всей России. Этот мессенджер предпочитают использовать молодые люди, возраст которых составляет 18-24 и 25-34 лет. Согласно статистике, мужчины чаще общаются в Telegram, нежели женщины. Выяснилось, что большинство пользователей подписаны на новостные каналы.
В исследовании приняли жители городов, население которых составляет более 100 тысяч человек. Порядка 37% москвичей и 36% россиян предпочитают пользоваться сервисом Viber. По словам экспертов, 27% обладателей мобильных устройств и 32% опрошенных по всей России рассказали, что им нравится мессенджер социальной сети «Вконтакте». 23% и 14% пользователей соответственно предпочитают аналогичный сервис Facebook.
Экспертам удалось выяснить, что 23% юзеров из столицы пользуются Telegram, данное приложение установлено на 19% гаджетов по всей России. Этот мессенджер предпочитают использовать молодые люди, возраст которых составляет 18-24 и 25-34 лет. Согласно статистике, мужчины чаще общаются в Telegram, нежели женщины. Выяснилось, что большинство пользователей подписаны на новостные каналы.
Автор: Валерия Орлова