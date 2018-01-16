Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.82 USD 56.36
Курс валют на 16.01.2018
exclusive / Технологии

WhatsApp признан самым популярным мессенджером в России
Специалисты определили, какой мессенджер является самым популярным у россиян. Им оказался WhatsApp, это приложение установлено на устройства 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% - в России. Такие данные содержатся в отчете Института современных медиа MomriInstitute.

WhatsApp признан самым популярным мессенджером в России


В исследовании приняли жители городов, население которых составляет более 100 тысяч человек. Порядка 37% москвичей и 36% россиян предпочитают пользоваться сервисом Viber. По словам экспертов, 27% обладателей мобильных устройств и 32% опрошенных по всей России рассказали, что им нравится мессенджер социальной сети «Вконтакте». 23% и 14% пользователей соответственно предпочитают аналогичный сервис Facebook.

Экспертам удалось выяснить, что 23% юзеров из столицы пользуются Telegram, данное приложение установлено на 19% гаджетов по всей России. Этот мессенджер предпочитают использовать молодые люди, возраст которых составляет 18-24 и 25-34 лет. Согласно статистике, мужчины чаще общаются в Telegram, нежели женщины. Выяснилось, что большинство пользователей подписаны на новостные каналы.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:28
Читайте также
Загрузка...
Британские СМИ поразились жизни людей в
Лавров признал необходимым создание
Избирательные штабы собрали более 1 млн подписей
Дмитрий Медведев: Криптовалюты могут исчезнуть
Владельцам биткоинов рекомендовали приготовиться
Россияне стали меньше употреблять спиртные напитки
Двое сектантов женились на дочках друг друга,
МОК рассмотрит вопрос о допустимости
Студенты УИГА станцевали в стиле садо-мазо под
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Поклонская считает, что Собчак спекулирует на
Минтруд РФ рекомендовал регионам страны
Добавление комментария
Последние новости
16.01, 16:20 Британские СМИ поразились жизни людей в российской
16.01, 16:15 Анастасия Костенко предстала в образе приличной студентки
16.01, 16:10 Японский телеканал ошибочно сообщил о пуске ракеты из
16.01, 16:07 Лавров признал необходимым создание законодательной базы
16.01, 16:03 Актер Антон Макарский восстанавливается после
16.01, 15:54 Миф о влиянии моркови на зрение вошел в ТОП проверенных
16.01, 15:50 РКС опубликовал в Сети рассекреченный отчет о миссии
16.01, 15:44 Ученые: Креативность мышления вызвана сотрудничеством
16.01, 15:38 Певица Елена Темникова отправилась в отпуск на Мальдивы
16.01, 15:31 В Новосибирске умер известный кавээнщик Владимир Дуда
16.01, 15:30 Уфологи: технологии пришельцев могут способствовать
16.01, 15:25 Климатологи связывают изменения погоды с высотными
16.01, 15:20 Избирательные штабы собрали более 1 млн подписей в
16.01, 15:15 Дмитрий Медведев: Криптовалюты могут исчезнуть через
16.01, 15:10 В Шотландии на видео попал парящий в небе НЛО
16.01, 15:03 Молодая жена Ивана Краско сбежала в Израиль после
16.01, 14:56 Ученые обнаружили в Гималаях древнее наскальное
16.01, 14:50 Филипп Киркоров примет участие в "Евровидении-2018" в
16.01, 14:43 Ученые: Переносчиками чумы во время эпидемии в
16.01, 14:34 Рэпера Басту и режиссера Михалкова внесли в список угроз
Новости партнеров