Концепт Acura RDX 2019 рассекретили до официальной премьеры
Модель Acura RDX 2019 года оказалась рассекречена еще до официальной премьеры. Презентация авто в концептуальном варианте ожидается только на моторшоу в Детройте.
Как можно увидеть на попавших в интернете снимках, кроссовер будет выполнен в достаточно спортивном варианте, что стало новым дизайном от специалистов компании. Новый Acura RDX имеет сходство с Precision Sports Sedan и Cockpit.
Предположительно, что премиальный кроссовер укомплектуют турбированным силовым агрегатом объемом 2 литра при производительности порядка 252 «лошадок». Подробности относительно новинки будут представлены на презентации новинки во время автосалона. Серийная версия кроссовера ожидается только во второй половине текущего года.
Как можно увидеть на попавших в интернете снимках, кроссовер будет выполнен в достаточно спортивном варианте, что стало новым дизайном от специалистов компании. Новый Acura RDX имеет сходство с Precision Sports Sedan и Cockpit.
Предположительно, что премиальный кроссовер укомплектуют турбированным силовым агрегатом объемом 2 литра при производительности порядка 252 «лошадок». Подробности относительно новинки будут представлены на презентации новинки во время автосалона. Серийная версия кроссовера ожидается только во второй половине текущего года.
Автор: Валерий Антонов