Ученые: Пища с высоким содержанием соли разрушает когнитивные функции мозга
Еда, содержащая большое количество соли, отрицательно влияет на когнитивные функции. На протяжении 24 недель ученые кормили лабораторных грызунов пищей с высоким содержанием пищевой добавки, спустя 12 недель у животных наблюдались незначительное отклонения в работе мозга.
Согласно информации исследователей медицинской школы Вейлла Корнелльского университета, употребление обогащённой солью пищи приводит к негативным последствиям. Нарушение когнитивных функций следует признать главной опасностью пищевой добавки, меняется мозговое кровообращение. Избыток соли также является причиной возникновения гипертонии и сопутствующих болезней, происходит поражение сердечно-сосудистой системы. По мнению автора исследования Костантино Иадекола, в современных рекомендациях в отношении здорового питания указано на ограничение потребления соли, необходимо соблюдать их.
Гипертония при высоком содержании солевого компонента в пище вызывается изменениями кишечной микробиоты. Избыточное потребление добавки также влияет на развитие заболевания головного мозга, оно вызывается устойчивым нарушением кровообращения.
Согласно информации исследователей медицинской школы Вейлла Корнелльского университета, употребление обогащённой солью пищи приводит к негативным последствиям. Нарушение когнитивных функций следует признать главной опасностью пищевой добавки, меняется мозговое кровообращение. Избыток соли также является причиной возникновения гипертонии и сопутствующих болезней, происходит поражение сердечно-сосудистой системы. По мнению автора исследования Костантино Иадекола, в современных рекомендациях в отношении здорового питания указано на ограничение потребления соли, необходимо соблюдать их.
Гипертония при высоком содержании солевого компонента в пище вызывается изменениями кишечной микробиоты. Избыточное потребление добавки также влияет на развитие заболевания головного мозга, оно вызывается устойчивым нарушением кровообращения.
Автор: Семен Зайцев