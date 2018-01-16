В Самаре пройдет митинг против отмены льгот пенсионерам
В Самаре пройдет очередной митинг против реформы по отмене льгот пенсионерам. Акция, по предварительным подсчетам, соберет 600 человек. Сведения предоставил председатель Губдумы Михаил Матвеев.
Организаторы протестной акции подобрали две площадки – перед КРЦ «Звезда» и «ТЦ «Захар». Инициативная группа выступает против реформы, проведенной правительством 1 марта 2017 года.
Согласно тексту постановления, денежные средства в размере 19 500 рублей, которые ранее из краевой казны выплачивали пенсионерам, будут переводиться на счета ветеранов труда и работников тыла. После существенных кадровых перестановок в правительстве и народного возмущения чиновники откорректировали льготы, решив перечислять эту сумму работающим и не работающим пенсионерам. Митинг должен был состояться 27 января, но пока дата не утверждена.
Организаторы протестной акции подобрали две площадки – перед КРЦ «Звезда» и «ТЦ «Захар». Инициативная группа выступает против реформы, проведенной правительством 1 марта 2017 года.
Согласно тексту постановления, денежные средства в размере 19 500 рублей, которые ранее из краевой казны выплачивали пенсионерам, будут переводиться на счета ветеранов труда и работников тыла. После существенных кадровых перестановок в правительстве и народного возмущения чиновники откорректировали льготы, решив перечислять эту сумму работающим и не работающим пенсионерам. Митинг должен был состояться 27 января, но пока дата не утверждена.
Автор: Джанабилова Татьяна П