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Продажи нового китайского внедорожника DW Hower H3 успешно стартовали в РФ
Новый внедорожник DW Hower H3 от китайского производителя показал успешное начало реализации на автомобильном рынке РФ. Начало реализации новинки состоялось в сентябре 2017-го. По итогам 4-х месяцев, общий объем поставок достиг отметки в 1364 единицы. Ключевой спрос фиксируется относительно версий «Комфорт», тогда как количество реализованных версий «Люкс» достигло 120 единиц.

Продажи нового китайского внедорожника DW Hower H3 успешно стартовали в РФ


Сборка авто DW Hower H3 на основе комплектов от Great Wall Motors стартовала в Михайловске весной 2017-го года. Число официальных дилеров марки стабильно растет, и на конец прошлого года достигло 60 единиц. На сегодня дилерская сеть имеет представительства в 55 городах России. В 2018 году компания намерена предложить россиянам ряд новых моделей.

В конце января дилеры получат DW Hower H5, который отличается расширенным пакетом систем обеспечения безопасности. Помимо модуля помощи водителю, будут использованы самоблокирующийся дифференциал заднего моста, а также иные опции. На сегодня авто проходит через сборочный цикл на площадке. Производитель планирует выйти на сегменты рынка с растущей популярностью за счет использования кроссовера DW Hower M6, а также пикапа DW Wingle.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:37
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