В Пензенской области закрыт сезон охоты на кабана
В Пензенской области официально объявлен закрытым сезон свободной охоты на кабана. Об этом в прошедший понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
По имеющимся данным, охота разрешена только в закрепленных угодьях, действие этого правила продлится до конца зимы. Жителей региона власти предупреждают, что в течение следующих 10 дней необходимо предоставить сведения о добыче по месту разрешения.
За несвоевременно сданную информацию предусмотрено несение административной ответственности. За охоту вне вышеназванных сроков нарушителей могут лишить охотничьего билета.
По имеющимся данным, охота разрешена только в закрепленных угодьях, действие этого правила продлится до конца зимы. Жителей региона власти предупреждают, что в течение следующих 10 дней необходимо предоставить сведения о добыче по месту разрешения.
За несвоевременно сданную информацию предусмотрено несение административной ответственности. За охоту вне вышеназванных сроков нарушителей могут лишить охотничьего билета.
Автор: Валерия Орлова