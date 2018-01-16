Премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку
15 января премьер-министр Румынии 50-летний Михай Тудосе лишился поддержки исполкома партии СДП и подал в отставку через полгода после назначения. Политик сообщил корреспондентам о своем решении, выходя из штаб-квартиры фракции.
«Сейчас я направляюсь во дворец Виктории, чтобы забрать личные вещи из правительственной штаб-квартиры», - заявил Тудосе.
Члены СДП собрали экстренное совещание, чтобы покончить с враждой двух политических группировок, разгоревшейся между Ливиу Драгня и Михаем Тудосе. Нацисполком поддержал позицию лидера АЛДЕ.
В 2016 году Драгня не смог занять пост премьера из-за условного срока, полученного за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Кресло досталось Сорин Гриндяну, а потом перешло Тудосе. В отставках прослеживается вмешательство Драгни, сохранившего рычаги давления на правительство.
Кандидатуру нового премьер-министра исполком и сенатор Клаудиу Манда должны назвать сегодня, 16 января.
«Сейчас я направляюсь во дворец Виктории, чтобы забрать личные вещи из правительственной штаб-квартиры», - заявил Тудосе.
Члены СДП собрали экстренное совещание, чтобы покончить с враждой двух политических группировок, разгоревшейся между Ливиу Драгня и Михаем Тудосе. Нацисполком поддержал позицию лидера АЛДЕ.
В 2016 году Драгня не смог занять пост премьера из-за условного срока, полученного за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Кресло досталось Сорин Гриндяну, а потом перешло Тудосе. В отставках прослеживается вмешательство Драгни, сохранившего рычаги давления на правительство.
Кандидатуру нового премьер-министра исполком и сенатор Клаудиу Манда должны назвать сегодня, 16 января.
Автор: Джанабилова Татьяна П