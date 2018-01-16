Матч чемпионата Португалии отменили из-за риска обрушения трибуны
Матч чемпионата Португалии пришлось отменить из-за существования угрозы обрушения трибуны стадиона «Антониу Коимбра да Мота». Игра проходила в рамках матча 18-го тура между футбольными клубами «Эшторил» и «Порту».
После первого тайма матча хозяева выигрывали со счетом 1-0. В перерыве болельщики «Порту» начали спускаться вниз с южной трибуны стадиона прямо на поле. Предположительно, массовый поток футбольных фанов наблюдался из-за угрозы обрушения конструкции.
На месте инцидента дежурили сотрудники скорой помощи. Они осмотрели нескольких болельщиков, которые получили незначительные травмы. Позже все фанаты покинули территорию футбольного поля в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. В момент инцидента игроки обеих команд находились в подтрибунном отеле, им было приказано не выходить на газон.
Отмечается, что южную трибуну вышеназванного стадиона сдали в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Сейчас специалистам предстоит проверить слабо закрепленные конструкции.
После первого тайма матча хозяева выигрывали со счетом 1-0. В перерыве болельщики «Порту» начали спускаться вниз с южной трибуны стадиона прямо на поле. Предположительно, массовый поток футбольных фанов наблюдался из-за угрозы обрушения конструкции.
На месте инцидента дежурили сотрудники скорой помощи. Они осмотрели нескольких болельщиков, которые получили незначительные травмы. Позже все фанаты покинули территорию футбольного поля в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. В момент инцидента игроки обеих команд находились в подтрибунном отеле, им было приказано не выходить на газон.
Отмечается, что южную трибуну вышеназванного стадиона сдали в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Сейчас специалистам предстоит проверить слабо закрепленные конструкции.
Автор: Валерия Орлова