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Ford представил в Детройте Ford Mustang в спецверсии Bullit
На детройтском автосалоне компания Ford представила автомобиль сегмента gran turismo модели Mustang Bullit, машина получила особый окрас кузова тёмно-зелёного цвета. Спорткар развивает скорость 262 км/ч, мотор сопряжен с 6-ступенчатой МКПП.

Ford представил в Детройте Ford Mustang в спецверсии Bullit

По заявлению производителя, покупатели могут заказать чёрно-зелёный или чёрный окрас кузова. Инженеры Ford создали Mustang Bullit в честь фильма «Буллит», снятого 50 лет назад. Согласно пресс-релиза, главный герой киноленты ездил на Mustang GT. Возрожденный автомобиль предлагается с 5,0-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем, он вырабатывает в максимуме 475 л. с., крутящий момент составляет 569 Нм.

Кузов Mustang Bullit не имеет отличия от классического варианта, исключением является отсутствие шильдика на решётке радиатора. В продажу возрождённый 2-дверный автомобиль поступит летом нынешнего года, о его стоимости будет объявлено дополнительно. Особо отмечено, что новинка создана в честь популярной киноленты, в которой основную роль сыграл актёр Стив МакКуин.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:50
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