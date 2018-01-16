Минфин подготовился к размещению евробондов для возвращения капитала в Россию
Минфин основательно подготовился к размещению евробондов, которые должны способствовать возвращению капитала в Россию. Еще в декабре ведомство разослало соответствующую техническую документацию потенциальным инвесторам. Сведения со ссылкой на анонимного инсайдера из правительственных кругов появились в СМИ.
«Все клиенты будут заходить только через глобальный сертификат, лежащий в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут рассчитывать только на льготы по НДФЛ, но изначально бизнесмены надеялись получить расширенные преференции», - сообщил источник.
В конце прошлого года министр Антон Силуанов рассказывал, что российские бизнесмены, которые из-за санкций со стороны США вернут капиталы в страну, купив евробонды, не будут оплачивать валютную разницу с момента покупки на момент продажи. Сейчас Минфин получил «добро» от президента, поэтому может действовать в рамках заявленной суммы в 3 млрд долларов. По желанию предпринимателей все валютные операции можно провести анонимно. Ведомство торопиться завершить процесс до введения новых санкций, которые США могут озвучить в начале февраля.
«Все клиенты будут заходить только через глобальный сертификат, лежащий в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут рассчитывать только на льготы по НДФЛ, но изначально бизнесмены надеялись получить расширенные преференции», - сообщил источник.
В конце прошлого года министр Антон Силуанов рассказывал, что российские бизнесмены, которые из-за санкций со стороны США вернут капиталы в страну, купив евробонды, не будут оплачивать валютную разницу с момента покупки на момент продажи. Сейчас Минфин получил «добро» от президента, поэтому может действовать в рамках заявленной суммы в 3 млрд долларов. По желанию предпринимателей все валютные операции можно провести анонимно. Ведомство торопиться завершить процесс до введения новых санкций, которые США могут озвучить в начале февраля.
Автор: Джанабилова Татьяна П